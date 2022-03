Tauno Vahter: kas mõni inimene on parem just kriisi ajal?

Kas sõda nõuabki teist laadi juhte ja liidreid kui stabiilne rahuaeg? Kas tõelise juhi või suure poliitiku mõõdupuu on tegutsemine kriisiolukorras või on ka see stereotüüp?

Me ei tea veel, kuidas kulgeb edasi Zelenskõi lugu, kuid teatud rahvusliku legendi staatuse on ta kindlustanud ning pealekauba on ta meem, mis kaasajal võib olla isegi tähtsam. Näitlejatausta tõttu on esimene paralleel muidugi Ronald Reagan, kelle kohta liikus hulk koomilisepoolseid lugusid (muu hulgas presidendipaari astroloogiavaimustuse kohta), kuid omal veidral moel ta sobis külma sõja aega. Jaburam oleks olukord praegu vist ainult siis, kui Arnold Schwarzeneggeril oleks võimalus kandideerida USA presidendiks ja ta võidakski. Selle peale peaks Vladimir Putin ilmselt Steven Seagali vähemalt Vene kaitseministriks edutama.