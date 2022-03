Fazeri tegevjuht: toidutööstuse tasuvust ootab ees suur kriis

Fazer Groupi president ja tegevjuht Christoph Vitzthum rääkis Helsingin Sanomates, et sõjast tingitud toidukriis annab ka Soomes juba teravalt tunda. Nisu ja kaera hind on kahekordistunud ning pagaritöökodades tavapäraselt kasutatava maagaasi hind on järsult tõusnud.

Fazeri pagaritootmistesse paigaldatakse seetõttu vedelkütusepõletid, et olla valmis olukorraks, kui gaasitarned peaksid katkema.

Seejuures kajastub tooraine, energia, pakkematerjalide ja logistika kallinemine seni vaid ettevõtte kuludes ja tarbijahindadesse seda veel üle kantud ei ole.

Vitzthumi hinnangul ei saa Soomes ega Euroopas toit otsa, kuid kuid Aafrikas võib hinnatõusu tõttu nälga ette tulla.