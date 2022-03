FOTOD | Euroopa aasta puu on Poola tamm Dunin

Tänavune Euroopa aasta puu, 400-aastane harilik tamm nimega Dunin, sirgub Euroopa suurima ja vanima metsa, Białowieża ürgmetsa servas. Mets ise laiub Poola kirdeosast Valgeveneni. Puust on saanud poola inimeste vastupanu sümbol igasuguste agressioonide suhtes. Võistluse korraldajad välja tõid, et praegu Ukrainas toimuva valguses on sõnum puu kaitserollist veelgi aktuaalsem.