Tartu Agro on aastaid püsinud Eesti tippkarjade edetabelis ning teinud puhta töö vissikonkurssidel. Selle edu taga on kaks daami – Rahinge farmi juhataja Mall Rodim ning endine Vorbuse farmi juht Maie Mölder. Esimene neist juhib Rahinge farmi kindla käega praegugi.