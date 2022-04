Inimesed ei loe väikseid kirju: lapselaps pani vanaema kohvi sisse lillede säilituspulbrit, ravimi asemel joodi eeterlikku õli

Eelmisel aastal jõudis mürgistusõnnetuse tõttu arsti juurde enam kui 400 üle 65aastase inimese. Enim mürgistusi põhjustavad ravimid, aga ka kodused kemikaalid. Märkimisväärselt juhtub ka taimedest-seentest põhjustatud mürgistusõnnetusi. Viimastel aastatel on eakate haiglasse pöördumine mürgistuste tõttu langustrendis, kuid kõned mürgistusinfoliinile sagenenud.

Kodukeemia nõuab ettevaatlikkust



Selleks et vältida õnnetusi kodukemikaalidega, on oluline hoida neid originaalpakendites. Kui kemikaal on ümber valatud joogipudelisse või joogiklaasi, võib väga lihtsalt juhtuda, et keegi võtab sealt lonksu. Tagajärg võib olla üpris kole. Ennetus on lihtne — ärge valage kemikaali ümber. Kui muud võimalust pole, tuleb see märgistada väga selgelt.

Samuti juhtuvad mürgistusõnnetused kemikaalidega, kui eri kemikaale omavahel kokku segada. Tavaliselt on selle eesmärk tugevama puhastusvahendi tegemine, kuid tagajärg hoopis keemiline reaktsioon, mille aur on mürgine