Kalade kaitsel panevad teadlased, riik ja vabatahtlikud õlad kokku

Aastal 1996 püüti Eesti vetest kinni Atlandi tuura muljet avaldav isend – 2,9 meetrit pikk ja 136 kilo raske. See kala sai avalikkuses isegi nime – Maria. Kahjuks jäigi Maria viimaseks Läänemeres kohatud looduslikuks tuuraks, see liik suri Läänemeres välja.

Läänemere maades on õnneks palju inimesi, kes tundsid, et niimoodi edasi minna ei saa. Siinsete riikide ühisel otsusel valmis plaan Atlandi tuurad Läänemerre tagasi tuua. Eestis otsustati ühisesse üritusse panustada esmajärjekorras sellega, et taastatakse Narva jões kudev tuuraasurkond.

Ajalooliselt on Narva jõgi olnud Atlandi tuuradele nii heaks elualaks, et see uhke kala on kaunistanud ka Narva linna vappi.

Hävinud liigi päästmine

Meelis Tambets meenutab, et kuna liik oli meilt hävinud, toodi esimesed uued kalad siia Kanadast. Praegu asustatavad kalad on nende järglased, kes tulevad ilmale Saksamaal, nende edasise kasvatamise eest on hoolt kandnud Põlula kalakasvandus.

Asustamine jätkus ka möödunud aastal. Narva jõkke lasti eri vanuses tuurapoegi – 20 000 päris pisikest maimu, ligi 2000 Põlulas suve jagu kasvanud tuurapoega ja ligi 1200 pooleteise aasta vanuseks kasvatatud kalakest.

Tänu uuringutele saab Meelis Tambets kinnitada, et tuurade taasasustamine on olnud edukas. Tuurad on hoogsalt leviala laiendanud ja tublisti suuremaks kasvanud. Praeguseks on osa noortest tuuradest jõudnud juba ka suurema merega tutvust tegema – kaugeim signaal teekonnalt ulgumerele on tulnud Paldiski lähistelt. Osa taasasustatud tuuradest on märgistatud numbriga ja teadlased on tuurade elukäigu uurimisse kaasanud nii kutselised kalurid kui ka harrastuspüüdjad – kes kohtab püügiretkedel numbriga tuura, on teretulnud sellest teada andma. 25 kalakest on varustatud ka väikese signaalisaatjaga, mis võimaldab nende liikumise ja elukäigu täppisjälgimist.

Arvestades seda, et Atlandi tuura eluiga on võrreldav inimese omaga, võib Narva jõkke taasasustatud kaladele loota pikk elukaart.

Uued avatud jõed ja noored kalad