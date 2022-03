VIDEO | Ukraina õpetajate ja õpilaste matk soos – räätsad, jõhvikad ja hea tuju

Huvi ettevõtmise vastu oli nii suur, et üks loodushuviline tuli kohale suisa karkudel. Priit Adler tegi ka pilti.

Räätsamatkast võttis osa üle 30 Ukrainast pärit loodushuvilise, kel tuli läbida kolmetunnine matk Rummu soos. „Läbisime matkal üle nelja kilomeetri räätsadel koos puhke- ja vestluspausidega,” ütles Adler. Tema sõnul tekitas elevust nii räätsadel liikumine kui ka võimalus matkata esimest korda elus soos. „Nad nägid esimest korda kohta, kus kasvavad jõhvikad. Kindlasti olid nad varem kuulnud, et jõhvikad on punased, aga neil puudus eelnev kokkupuude nendega. Nad said ka esimest korda isekorjatud jõhvikat maitsta.”