Teatripäeva tähistamine Vene teatris – sõja painest ei pääsenud

Naer läbi pisarate on ajast aega olnud teatri sümboliks – see naerev ja nuttev mask. 2022. aasta rahvusvahelise teatripäeva pidu Eesti Vene teatri inimestest tulvil kuldses interjööris tõi taas meelde režissöör Bob Fosse 1972. aastal linastunud ja kaheksa Oscariga pärjatud „Kabaree”. Nii seda valusat fašismivastast filmi kui ka Eesti selle aasta suurt teatripidu iseloomustab sõna „elujanu”. Tahe näidata, et elu läheb edasi, et elame veel...

Selles filmis on mõjuv stseen, kuidas kabareetäht Liza Minnelli seisab vaikselt, ootab ära möödasõitva rongi ja karjub siis endasse kogunenud hingevalu selle mürasse.

Teatripäeva peoprogrammis sellist ekspressiivsust ei olnud. Vastupidi, kõik oli, nagu mulle aeg-ajalt tundus, liigagi korralik ja püüdlik, tagasihoitud – et mitte eksida.