Mari Kartau: lahendused erinevatele kriisidele kasvavad metsas

Ning kindlasti on metsa- ja puidutööstus üks neid valdkondi, mis pihta saab, sest üsna suur hulk tooret on tulnud Valgevenest ja Venemaalt. Asjaolu, et metsasektor näeb kriisi pikaajalisi mõjusid ette ja püüab lahendusi leida, on igati tunnustamist väärt. Seda enam et lahendusi pakutakse ka ülejäänud ühiskonnale eelkõige energiakriisi leevendamiseks.