Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Gaas, elekter, diisliküte...” loetleb suurenenud kuluühikuid Juhani Puukooli müügijuht Kersti Rannamäe, lisades, et märgatavalt on tõusnud ka plastpottide hind. Kõige kulukam on tema sõnul siiski kasvuhoonete soojendamine. „Õnneks on päikesest juba abi, nii et lisasoojust on vähem vaja,” märgib ta.