Tootjad selgitavad: miks on toiduainetes endiselt palmiõli, E-ained ja nii palju suhkrut?

Premia Tallinna Külmhoone ASi juhatuse esimees Aivar Aus räägib, et lisandunud on suur hulk tarbijaid, kellele on oluline jälgida nt oma toidu rasva-, soola-, E-ainete ja lisatud suhkru sisaldust.

Esimene vähema suhkruga jäätis lisandus Premia valikusse 2018. aasta aprillis

Piimatööstuskontserni Nordic Milk (Tere, Farmi) kestliku arengu juhi Katrin Tamme sõnul on ka nende põhiline proovikivi just suhkru vähendamine.

Üheks õnnestumiseks peab Tamm 20 aastat turul olnud Emma kohupiimakreemide muutmist. “Vähendasime suhkrusisaldust 30% ja tarbijale see sobis. Iga sellise armastatud toote ümbertegemine on aga paras risk. Kohukestest me näiteks korraga üle paari grammi suhkrut vähendada ei julge. Teeme seda tasapisi, et inimene harjuks.”

Ka kurikuulsat palmiõli pole Tere veel Eesti popimatest kassikohukestest välja võtnud. Põhjus lihtne – tarbijauuringus, kus lasti valida kolme erineva glasuuri vahel – valikus oli vana palmiõliga glasuur, piimašokolaad ja palmiõlita glasuur – eelistas tarbija seda esimest.