Põllumehed on rahul: enne sõda Eestisse tulnud ukrainlased saavad siin töötada maikuu lõpuni

„Mul on praegu tööl kaks ukrainlast, kes tulid siia enne sõda ja kodumaale enam minna ei saanud. Tänu uuele määrusele saavad nad meie farmis tööd jätkata,” rääkis Harjumaal tegutseva Saidafarmi OÜ omanik Juhan Särgava. Särgava farmis töötab praegu kuus ukrainlast, osad on tööl laudas, osad meieris, kus valmivad oma farmi lehmade mahepiimast kohupiimakreemid, juustud ja jogurtid.

Hiljuti vastu võetud määrusega pikendatakse nende Ukraina kodanike Eestis töötamise õigust, kes ei saa siin ajutist kaitset taotleda, kuna viibisid ja töötasid Eestis enne 24. veebruari, mil Putini režiim tungis nende kodumaale kallale, ja kelle registreeritud lühiajalise töötamise periood on lõppenud või lõppemas.

„Neil ukrainlastel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ja määrusega lubatakse neil Eestis töötada kuni 31. maini.