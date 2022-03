Teadlased uurivad meretuuleparkide mõju kaladele

Loodusteadlane Mehis Rohtla ütleb, et kaasaegsed meretuugenid on väga võimsad ja hetkeplaani kohaselt võib rajada tuuleparke rannast vähemalt 11 kilomeetri kaugusel. Kutseliste kalurite üks suuremaid muresid on see, kas need hakkavad mõjutama ka meie rahvuskala räime elu. Kuigi võimalikke, nii negatiivseid kui ka positiivseid, mõjutegureid on mitmeid, siis iseäranis ollakse mures tuulikute tööfaasi käigus tekkiva müra mõjude pärast kaladele. Meretuuleparki pole võimalik toimimas hoida ilma mürata, räim on aga Eesti kaladest üks kõige parema kuulmisega liike.