Harilaid kasvatas enda sisse laguuni

“Jaanuaris sai sealt lühema kummikuga läbi astuda, aga nüüd on ring täis,” rääkis Animägi. Vall on nii tihe, et seal peal võib jalutada ning nõnda on loodushuvilised saanud Harilaiul jälle uue marsruudi. Laguuni pikkus on 1 km ja laius umbes 350 meetrit. Kruusavall laseb merevett läbi, ning kuna soolaseid veekogusid järvedeks ei nimetata, siis jääb see laguuniks. Saarlastel on nüüd vaja sellele veel ilus nimi välja mõelda.





Harilaiu seni kõige kuulsamaks looduse mängukanniks on kujunenud Kiipsaare majakas. See kuivale maale rajatud ehitis seisab nüüd meres ning aastate jooksul on tormid majaka alt pinnast uhtudes selle esmalt viltu ja siis jälle otseks sättinud.