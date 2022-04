Maaturismi tuli kopsakas rahasumma. Üle Eesti kerkivad butiikhotellid ja sündmuskeskused

Turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepiku sõnul jagub toetuse saajaid igasse Eesti maakonda.

“Eriti aktiivsed olid taotlemisel kogu Lõuna-Eesti ja suuremad saared. Teemadest on väga hästi kaetud aktiivne puhkus ja kultuurielamused, samuti on oodata põnevaid elamusmajutuse arendusi,” ütles turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Ühena esimestest peaks sel suvel valmima Põltsamaa lähistel Kamari järve ääres veelauakeskuse juurde rajatav seikluspark.

„Väga positiivne, et me toetuse saime. See teeb meie projekti realiseerimise lihtsamaks ja kiiremaks,” rääkis Wakepark OÜ juhatuse liige Taavi Emajõe. „Kui me toetust ei oleks saanud, siis oleks seikluspargi valmimine võtnud veel mõned aastad. Nüüd aga ettevalmistused juba käivad.”

Emajõe sõnul mõtles meeskond seikluspargi atraktsioonid ise välja. „Kümnemeetriste vaiade vahele tõmmatud trossidel saab ronida postide, kiikede, sildade või torude peal, hüpata ja sõita mööda trosse,” kirledas ta. “Seda ikka nii, et inimesel on spetsiaalne varustus seljas, millega ta on kinnitatud trosside külge, et ohutus oleks tagatud.”

Kokku sai toetuse Harjumaal 14, Saaremaal 13, Pärnumaal 11, Tartus ja Tartumaal 10, Tallinnas seitse, Põlvamaal kuus, Viljandimaal ja Võrumaal kummaski neli, Ida-Virumaal, Raplamaal, Järvamaal ja Valgamaal kõigis kolm, Lääne-Virumaal, Jõgevamaal ja Hiiumaal kaks ja Läänemaal üks projekt ning lisaks kolm üle-eestilist projekti. Plaanid on uhked.