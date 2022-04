Eesti kalad annavad ettevõtjatele tööd ja klientidele maitseelamusi

Kes teab, kust otsida, saab rikastada oma toidulauda suurepäraste hooajaliste kalatoitudega – püüki ja maitsvaid lahendusi jätkub nii mere kui ka siseveekogude lähikonda.

Ise püüdmine või kaluritele väga lähedal viibimine tagab pakutava kala värskuse ja suurepärased maitsed.

Hooajalised pakkumised Peipsi kaluritele

„Pakkumisel on ikka see kala, kellel on parajasti püügihooaeg,” selgitab Põhja-Peipsi Köögi Suitsustuudio juht Taavi Vogt, kes suitsutab ja turustab peamiselt Vasknarva kalurite (Peipus OÜ) püütud kalu. Hooajaline töö tähendab seda, et ostjatele on alati tagatud värsked ja hooajalised tooted, kaladele aga rahulik aeg kudemiseks.

Kalameeste kalender on küllalt kirju. Aprilli algusega sai haugipüük läbi, sest haugidele on nüüd vaja tagada kudemisrahu. Küll aga kestab veel kohapüügi hooaeg ja Taavi Vogtil on selle kvaliteetse kala kohta öelda palju kiidusõnu. Väga maitsvad on ka Peipsi latikad, keda saab püüda veel maikuuni.

Läbi aasta püüavad kalurid ka ahvenaid, ent näiteks Peipsi kuningaks kutsutud rääbist hakatakse püüdma jaanipäeva paiku ja püük kestab vaid seni, kuni kvooti on – see aga saab enamasti juba kuu ajaga läbi.

Põhja-Peipsi head maitsed on tuntud üle Eesti. Taavi Vogt on selle nimel ka palju tööd teinud, käies oma kalasuitsutusahjuga väga paljudel erinevatel üritustel. Statsionaarne vabaõhu suitsukalasalong on neil ka – otse Tartu kesklinnas – ja see avatakse traditsiooniliselt maikuus. Värsket suitsukala saab seal otse ahjust.

Merest väärikatele vaagnatele

Firma Kalakuningad juht Hando Tamm annab oma tööst ülevaate otse kalavetelt – parajasti käib Pärnu lahel tindipüük. Lisaks tindile püütakse praegu ahvenat, koha ja räime.

Suur osa püütud meritintidest müüakse värskelt, osa suitsutatakse ja osa leiab tee kodusesse marinaadi või tomatikastmesse. Kalakuningate tootevalik ongi lai ja võimalusterohke – värske kala, suitsukala ning erinevad maitsvad konservid, mille vahel valides leiab sobivaid suupisteid nii igapäevaeineks kui ka pidulauale.