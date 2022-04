OOTAMATU TAKISTUS | Baariomanik ei saanud sõjapõgenikule otse tööd pakkuda, sest see on diskrimineerimine

Tegemist on osakoormusega töökohaga, mida eelnevalt täitis tütarlaps Lätist. Tema aga tundis end poliitilise olukorra tõttu ebaturvaliselt ning otsustas liikuda edasi Rootsi.

Vabanenud kohta otsustas baaripidaja pakkuda esmalt mõnele neist, kes sõja eest paos ja vajavad ülalpidamiseks hädasti sissetulekut.

„Üritasin minna esimese hooga Pagulasabi lehele, seal töökuulutusi vastu ei võeta, suunatakse edasi töötukassasse. Seal on olemas täiesti inimlikult arusaadav vorm, mille ma ka ära täitsin. Järgmisel päeval helistas imelahke tütarlaps, kes teatas, et ukrainlasele suunatud töökuulutust ei saa nad avaldada ja see läheb üles üldises voos,” räägib Kairi-Kaia Truusa.

Edasi registreeris ta enda ettevõtte tööandjate liidus, sealne kasutajakogemus on aga Truusa sõnutsi kohutav. Ankeet, mis tuleb täita, on tema sõnul mitte põhjalik, vaid absurdne ja asjaajamise kiirus jätab soovida. Ka Facebooki Ukrainaga seotud gruppides pole võimalik tööd pakkuda — sealt suunatakse edasi Pagulasabi lehele.

Mis sai edasi?