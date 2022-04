Sirje Potisepp: toiduainete hindu hoitakse kunstlikult madalal, andes sellega tarbijatele täiesti vale signaali

Lühikese aja jooksul on absoluutselt kõikide tootmissisendite hinnatõus olnud ääretult järsk. Samas ei ole praegu kõikide toodete hinnatõusud veel lõpphindadesse jõudnudki, sest hindu hoiab all kaubanduskettide omavaheline hinnasõda ja konkurents, kus soodustustega meelitatakse ostjaid just konkreetsesse poodi,“ rääkis Sirje Potisepp.

Potisepp selgitas, et uue kaubandusketi tulekuks hakkasid suured kaubandusketid valmistuma juba eelmise aasta alguses, konkureerides omavahel ja survestades hoidma toiduainete hindu madalal.

„Tänaseks on uus kaubanduskett oma esimesed kauplused tõesti imehindadega avamise perioodil lahti teinud. Ja hinnasõjaga on kaasa läinud ka teised ketid, just välisomanikele kuuluvad kaubandusketid,“ rääkis Toiduliidu juhataja.

Kallim kaup sortimendist välja?