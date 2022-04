Noored Ukraina mehed ja naised astuvad sõjaväkke ning võitlevad kogu Euroopa eest. Tahaks kõik teha mis võimalik, et neid toetada. Sõidaks kas või Ukrainasse rindele, aga see aitab vähe, mõtles ta.

Piisonifarm võttis ette mitu sammu. Kõigepealt toetati rahaliselt. Teiseks astuti sõpradega Kaitseliitu. Pulk, kes pole mingi kirglik sõjamees, läks sõpradega Tartusse ja küsis, kas nendesugustest kasu on. (Ta on 58 aastat vana.) Koos astuti Kaitseliitu.

Ta kirjutas pagulasabisse