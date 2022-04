“Põgenikud tulnuks kohe väikeasulate vahel jagada. Meil siin Türil selliseid probleeme nagu Tallinnas pole.”

“Teadsime, et tuleb kaheksa last. Lõpuks tuli neid infopäevale kohale aga kaks korda rohkem. Kõige mõistlikum oli avada eraldi ukraina klass. Kui vaja, võtame veel õpilasi vastu – me pakume hea meelega kõigile head eesti haridust,” räägib Türi põhikooli direktor Janika Gedvil.

Ukraina liitklass tegutseb tema sõnul sellisel kujul suveni. Praegu moodustab suure osa õppetööst veel Ukraina kooliprogramm, mida omandatakse veebi teel. Sügisest on plaanis kõik Ukraina lapsed panna õppima koos teiste õpilastega Eesti programmi järgi. Enne seda tuleb õppida aga eesti keelt.

Klassi juhendajateks on kaks ukraina õpetajat, kes saabusid siia koos teiste põgenikega. Mõlemad on kõrgharidusega pedagoogid – üks inglise keele õpetaja, teine klassiõpetaja.

Türi vallavanem Ele Enn meenutab, et nad eeldasid Türile jõudvat kõige rohkem 20–30 ukraina põgenikku, peamiselt siin töötavate ukrainlaste pereliikmed. Tulnud on mitu korda rohkem.

Valla vabad elamispinnad on Ennu sõnul praeguseks otsas, kuid kohalikud inimesed on aktiivselt pakkunud põgenikele nii kortereid kui ka eramaju. “Ka täitmata töökohti on meil ukrainlastele piisavalt pakkuda.”

Türi vabatahtliku tuletõrjeühingu eestvedaja Meelis Välimäe, kes algatas Järvamaale põgenike toomise aktsiooni, hindab, et ukrainlaste Eesti suurematesse keskustesse koondamine on kogenematusest tehtud möödalask.