Küttepuude hind on aastaga tõusnud kahekordseks

Hüppelise hinnatõusu taga pole ainult kallinenud traktorikütus ja saebensiin, vaid ka talvised šokeerivalt suured elektriarved, mis pani inimesed taas ahje kütma.

“Küttepuidu ostmise huvi on sellel aastal märgatavalt kasvanud,” kinnitas RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi. “Inimesed püüavad sooja saamiseks vähem elektrit tarbida ja rohkem küttepuitu kasutada.”

Mõju on ka sellel, et ida-läänesuunalised puiduvood on vähenemas ja ettevõtted otsivad alternatiivseid toormeallikaid. “Ka soojuse- ja elektritootjad on asunud küttepuitu varuma, et jaamad seisma ei jääks. See kõik on tekitanud turul stressi ja viinud hinnad üles,” tõdes Kaubi.

RMK müüb küttepuiduna kolmemeetrist küttepalki, mille hind täiskoorma puhul on 40 eurot tihumeeter. Nõudlus on suur ja kohe-kohe algamas raierahu, mistõttu lehtpuupalkide tellimine on praegu üldse peatunud ja okaspuul on mitme kuu pikkune järjekord.