„Liitumise põhjustena tuuakse ennekõike välja soovi osaleda riigikaitses ja olla valmis panustama sellesse vahetult, kui Eestit peaks tabama sarnane olukord Ukrainaga,” sõnas naiskodukaitse esinaine Airi Tooming.

Kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna spetsialist Neeme Brus kinnitas sama, et liitumised on hüppeliselt kasvanud, sest tuntakse vajadust riigi ja kodu kaitseks midagi teha. „Kes jälgib Venemaa käitumist, saab aru, et kellelgi pole sealtpoolt midagi head oodata,” ütles Brus.