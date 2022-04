MAALEHT USBEKISTANIS | Maja ehitamiseks on vaja vaid põhku, savi, vett ja nelja meest

Seejärel oli 2 rida telliseid, mille peale tehtud umbes meetri kõrgustesse saalungitesse valatud seina laiuselt segatud savi. Savi segatakse eelnevalt veega, et see muutuks tihkeks ning kuivaks hiljem päikese käes tugevaks. Selleks, et seinu siledaks saada, kasutatakse kõpla ja labida vahepealset riistapuud, millega pealmine kiht materjali maha kooritakse. Seda tehakse mõlemalt poolt. Nii saadakse sile pind, mille kuivamise järel on võimalik järgmine kiht savi peale valada. Maha kooritud savi kuhjatakse uuesti hunnikusse, kus see taaskord veega segades tihkeks segatakse.

Töö on aja- ja inimressursimahukas, kuid siinmail tundub mõlemat jätkuvat. Nii kerkivad seinad: ühe toa jaoks umbes 3-4 kihti üksteise peal. Toad on siin pigem kõrged, uksed madalad ning aknaid vähe.

Krundi vastas oli suurest kraavist värskelt tehtud „puid“ või pigem peaks ütlema võsa. Puid on siin eestlaste mõistes vähe, et mitte öelda väga vähe. Metsa kui sellist pole me kohanud. Saime teada, et osades asulates on puud suisa nummerdatud, et keegi neid omavoliliselt maha ei lõikaks. Väga paljud puud on umbes meetri kõrguseni lubjatud, et termiidid ja muud putukad neid ei kahjustaks.

Kõik kasutatakse ära

Usbekid tunduvad väga kokkuhoidlik rahvas – maha võetud puudest kasutatakse ära kõik osad. Tüvi kooritakse ning sellest saab majadele vahelagede ja/või lagede materjal. Nägime mitmel pool kooritud puitu maja ees virnades ootamas oma aega. Lagede peale pannakse hundinuiasarnased kuivanud taimed, mis moodustavad katuse ja pidavat olema nii vastupidavad, et võivad muutumatuna püsida aastakümneid. Neid hundinuia taolisi kõrrelisi kasutatakse siin mitmeil pool – nii on nad näiteks varju andmas ka bensiinijaamade kõrval istumiskohtadele, bussipeatuse katustena või ka lihtsalt maja ees asuvate istumisaladel või muude varjualustena. Lehti antakse toiduks loomadele, aga kasutatakse ka näiteks tandoori ahjus tulehakatuseks vms.