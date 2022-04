Värske lõhe ja forelli hinnad kihutasid üles: kalaturul on ainulaadne olukord

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul on kalaturul tekkinud ainulaadne olukord ajaloos.

„Norra lõhe ja forelli saadavus on niivõrd väike, et kala hinnad on hakanud kõrge nõudluse tõttu maailmaturul kiires tempos kasvama,” märkis Veski.

Tema sõnul on kala vähe, sest COVID-19 pandeemia perioodil ei pandud kala piisavas mahus kasvama.

„Tööjõust tingitud probleemid on tänaseks küll seljatatud, kuid hetkel ei ole näha, et hinnad võiksid lähiajal langema hakata,” tõdes Veski. Ta lisas, et punase kala kasvatamine ja turule jõudmine toimub hooaja mõttes viibega ehk tänased kalakasvatuste plaanid mõjutavad alles tulevate aastate kala hinda.

Rimi ostujuhi Maris Rannus juhtis tähelepanu, et punane kala on börsikaup ning seepärast võib kala hind iganädalaselt kõikuda.

„On nädalaid, kus nõudlusest tulenevalt on pakkumine väiksem ja hind kõrgem või siis vastupidi,” selgitas Rannus.

Rannus tõi välja, et hinnatõusu on põhjustanud praegune väike pakkumine, samas kui kala tarbimine on nii Eestis kui ka kogu Euroopas tõusnud.

„Järjest rohkem restorane on avatud, piiranguid on vähem ja inimesed käivad rohkem väljas,” rääkis Rannus. Tema sõnul tuleks perioodi, kus punase kala hind oli madal, nimetada erandlikuks. „Nii soodaks kala hind ilmselt enam ei lähe,” lisas Rannus.