Tantsuõpetajad: järgmise aasta noortepidu on paras väljakutse!

XIII noote tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermani kokku pandud esitluskontsert kandis tantsupeoga sama pealkirja „Sillad”. Nii eale vastavad tantsud, millest enamik on spetsiaalselt peoks loodud, kui ka Indrek Koffi vahetekstid võtsid hästi selgelt kokku lapse kasvamise tee ning tema suhted vanema põlvkonnaga erinevatel eluetappidel – sillad.

„Igal liigil on etenduses kindel roll kanda ja oma lugu jutustada. Lavastus tervikuna jutustab sellest, kuidas inimene suuremaks saades aina maailma avastab ja seeläbi ümbritsevaga järjest uusi sildu loob,” rääkis Kurrikoff-Herman.

"Laupäevane esitluskontsert oli meile kõigile, tantsude ja vahetekstide kaudu, esimene kohtumine tantsupeo etenduse kui tervikuga. Samas oli see ka suurepärane võimalus küsida juhendajatelt nende mõtteid ja peegeldusi, enne kui rühmad üle Eesti oma tantsusamme õppima hakkavad,” lisas Kurrikoff-Herman.

Tuntud tantsujuht Maido Saar tunnistas, et tantsuõpetajatele oli see kokkusaamine väga oluline. „Saime esimese ettekujutuse, mis tulema hakkab."