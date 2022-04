Maaelu kohutab. Sõjapõgenike üks kahest elupaiga tingimusest on asukoht Tallinnas

“Tallinnas on nad nõus ühetoalises korteris ka viiekesi elama. Peaasi et pere laiali ei lähe ja et maale ei saadeta,” loetles vabatahtlikuna sõjapõgenikele pakkumisi vahendav maakler Jana Pavlenko põgenike kaks tähtsat tingimust. Ta ei mäleta enam, kui paljudele on ta Eestis üürikodu leidnud, sest järg läks umbes 40 pere juures käest.

Pavlenko kinnitusel ei soovi ukrainlased väikestesse linnadesse minna. “Inimesed ei tea, et mujal Eestis on samuti normaalne elu, ja ollakse stressis, kui saadetakse Rakverre või Raplasse,” selgitas ta.