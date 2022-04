Kala kõlab hästi nii trammis kui ka lastepeol

Tulemuste mõõtmisel selgus, et need, kes olid kampaaniat märganud, olid seejärel ka mõnd uut kala või kalaretsepti proovinud. Meeldiva üllatusena on paljude jaoks selgunud, et lisaks tuttavatele – ja küllalt kõrge hinnaga! – punastele kaladele on meie poodides ja laatadel palju teisi kalu, mis on märksa taskukohasema hinnaga, kuid samas väga maitsvad.