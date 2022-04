„Toidutööstuste seis on praegu keeruline – see ei ole ainult meie tööstuses, vaid ka teistes toidutööstustes. Energia ja toorme hinnad tõusevad – see võtab põlvist nõrgaks, aga me peame leidma lahendusi,“ teatas Frank Kutteri lihatööstuse omanik Johanna Maripuu, kelle tööstust varustavad värske sealihaga tema isale Raul Maripuule kuuluvad seakasvatused Saaremaal.