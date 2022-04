TEE ISE | Kevadine sall

Kui soovite, et ese ulatuks ka õlgadele, tehke see peaümbermõõdust laiem – nii langeb ese ka õlgadele.

Mida valgemaks päevad lähevad, seda rohkem inimesed ka ringi liiguvad. Enne pikemat bussisõitu tekib ikka tunne, et peaks näputöö kaasa haarama, et aega otstarbekalt kasutada. Viie vardaga kudumine võib reisil osutada koormavalt tüütuks. Siis on kõige parem ette võtta töö, kus on vaid üks töövahend.