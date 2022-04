Kõrgharidusega ukrainlased teevad Eestis lihttööd

Lihatööstuse Frank Kutter omanik Johanna Maripuu sõnul on toidutööstusesse raske töötajaid saada, aga õnneks on neil personal olemas. Juurde võtaksid nad siiski veel mõningaid Ukraina pagulased.Nii toimetab koos eestlastega Frank Kutteri tööstuses praegu ka Ukrainast pärit Stanislav Mordinski, kes on väljaõppinud veterinaar, aga nüüd tootmistsehhis abitööline.

„Olen omandanud vetrinaarias kõrghariduse. Siin Eesti lihatööstuses olen lihttöö peal – eemaldan lihatükkidelt kamarat, kaalun, tõstan, lükkan lihatükke ette,“ selgitas Mordinski, kes on Eestimaal töötanud juba mitmel korral.

Kodukontorites vorsti ja saia ei tooda

„Väga paljud ettevõtete juhid räägivad sellest, et inimesi lihtsalt pole tootmisesse tööle võtta. Lisaks on meie sektori eripära see, et puudu on nii oskustöötajatest kui ka lihttöötajatest,“ rääkis toiduliidu juht.