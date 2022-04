Vladimir Žirinovski – haritud, taiplik, aga väga kuri

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

2007. aasta 27. aprilli varahommikul, pärast öist protestijate mäsu ja vandaalitsemist Tallinna kesklinnas, teisaldas Eesti valitsus pronkssõduri kuju Tõnismäelt ajutisse hoiupaika. Kella 10 paiku oli Moskvas Eesti saatkonna juurde kogunenud juba umbes 45 meeleavaldajat, kes tõid kohale pronksmehega plakati ja skandeerisid loosungeid nagu “Fašistid!” jms. Inimesi tuli muudkui juurde.

Vene Liberaaldemokraatliku Partei juht Vladimir Žirinovski saabus kohale veidi pärast kella kaht päeval. Tema sõnavõttu jäädvustas hulk telekaameraid. Žirinovski taunis teravasõnaliselt Eesti tegutsemist pronksmehega ning väitis muu hulgas, et eriti nadi on see, kuidas Eesti võimud toimetasid ööpimeduse ajal. Tema sõnul ei ole Venemaa kunagi alustanud sõda öösel.

Balti riigid ja Eesti olid Žirinovski retoorikale alati mugav sihtmärk, eriti enne 2014. aasta talve, mil Venemaa pööras oma põhilise propagandatoru ja hävitusrelvad Ukraina poole.