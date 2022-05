PANE TÄHELE | Milliseid töid ja miks on vaja teha autol, mis seisis terve talve garaažis

Vändras tegutseva OÜ MKM Autod juhataja Martin Madisson kirjeldab auto hooldust, mis tuleb ette võtta kevadel. Tema silmis on prioriteedid, millest auto korrasolekul lähtuda, selgelt paigas — ennekõike peavad korras olema pidurid ja mehhanismid, mis tagavad auto liikumise.

Nii tuleb masina ilu eest hoolitsemine Martin Madissoni sõnul ette võtta viimases järjekorras, siis, kui kõik muu on juba tipp-topp korras. Korrosioon on ühe jaoks probleem, teiste jaoks mitte, aga samas ei sega korrosioon autosõitu, tõdeb mees. Muidugi, kui kandvad konstruktsioonid on läbi roostetanud, siis ei ole masin enam liikluseks kõlblik.

Veel soovitab Madisson üle vaadata kogu auto, aga ka mootorratta või mõne muu sõiduki juurde kuuluva paberimajanduse, et liigelda oleks võimalik n-ö legaalselt — tuleb kontrollida, et ülevaatus oleks tehtud, kindlustus kehtiks ja samuti oleksid korras juhtimisõigust tõendavad paberid.

Pelgalt asjaolus, et auto talveks seisma pannakse, ei näe ta aga midagi imelikku.

„Mul on endalgi mitu autot, millega sõidan ainult suvel,” märgib Madisson.

Filtrite vahetus päevakorral

Esimese asjana tuleb pidurid lahti võtta ja ära määrida.

„Piduritorud tuleb üle vaadata. Need võivad olla terasest ja kippuda roostetama. Kui torud on juba roostes, tuleb need kindlasti välja vahetada. Meie remonditöökojas paigaldame terasest torude asemele vasktorud,” kirjeldab Martin Madisson.