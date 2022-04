Tänavu võib küttida 55 hallhüljest

Keskkonnaameti teatel on hallhülge küttimine Eestis jaotatud kolme piirkonda. Kuni 35 isendit tohib küttida Liivi lahes, 10 saarte põhja- ja läänerannikul ning 10 Soome lahes. Erinevalt varasematest aastatest võib algaval jahihooajal hülgekahjude ennetamise eesmärgil hallhülgeid küttida ka jahipiirkondadega külgnevatel veekogu osadel, mis jäävad väljapoole jahipiirkonda.

Kuna hallhülge populatsioon ei ole ülalmainitud piirkondades paikne ning küttimismahtu on jaotatud paljuski kohalike inimeste huve silmas pidades, on keskkonnaametil õigus jahiaja lõpuosas küttimismaht vajadusel piirkondade vahel ümber jagada.

Hallhülge jahiperiood kestab 15. aprillist 31. detsembrini. Hallhülgeid tohivad küttida üksnes jahimehed, kellel on jahiluba, kehtiv jahitunnistus ja läbitud suuruluki laskekatse. Kaitsealadel ei ole hülgejaht lubatud.

Läänemeres elab ligikaudu 30 000 hallhüljest. 2021. aasta kevadsuvel loendati Eestis kokku 5898 hüljest, mis on viimase 20 aasta suurim hulk hallhülgeid. „Eesti hallhülge populatsiooni seisund on viimastel aastatel järjest paranenud. Nii eelmise kui ka selle aasta lennuloenduste järgi on hallhülge arvukus suurenenud eelkõige Saaremaa lääne- ja Hiiumaa põhjaosas,“ ütles keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik.

Eelnevatel aastatel on Eestis täidetud veerand kuni pool hallhülge küttimismahtudest. Enamik hüljestest on kütitud Liivi lahes Kihnu jahipiirkonnas.

