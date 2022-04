Pirita jõe kallastel on koprad tänavu eriliselt hoos. Kas on oodata üleujutusi koduhoovides?

„Pirita jõe ääres liikujad postitavad kevaditi sotsiaalmeediasse fotosid, mis annavad teada kobraste tegutsemisest. Näha on koprakahjustused – langetatud puud, näritud tüved ja koprakäigud. Näib, et tänavu kevadel on koprad jälle eriti hoos,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

„Kobrastel on Pirita jõe ääres head tingimused: süüa on piisavalt, elukohti jätkub. Ega neil siin ohustajaid pole – nii et mis viga paljuneda,” tunnistab Kostivere jahiseltsi jahimees Marko Olop. Ta lisas, et peale rikkaliku toidulaua meeldivad kobrastele ka Pirita jõe pehmed kaldaäärsed, kuhu saab uuristada sügavad urud.

Kas neist on koduhoovis kahju?