Maamessi naelad: kohalikud tootjad on väljas innovaatilise tehnikaga

gal Maamessil tõstetakse esile messi naelad. Need on tooted, mida pole laiemale publikule veel tutvustatud ning mis paistavad silma innovaatiliste lahenduste poolest. Tänavu on messi naelu välja valitud 14, millest koguni pooled on kodumaist päritolu. „Nominentide väljasõelumist alustati juba veebruaris ning korraldajate soov näha messi naelte hulgas rohkem Eesti päritolu tooteid on täide läinud. Valdavalt liigituvad tänavu esitletavad uudistooted masinaehituse rubriiki.

Eesti oma haagised

HUMUS on Paide Masinatehase ehitus- ja põllumajandustehnika bränd. Tänavusele Maamessile toob masinatehas (PMT) välja suurima traktorihaagise, mis kunagi Eestis toodetud. Selle 52kantmeetrine mahutavus on umbes viiendiku võrra suurem kui sarnastel konkurentide haagistel. Universaalhaagise plussiks on lisaks suurele mahutavusele ja 30tonnisele kandevõimele materjali kokku pakkimise kiirus ning kiire mahalaadimise võimekus. Lükkav sein osutub kasulikuks olukorras, kus kõrgus ja manööverdamine on piiratud.