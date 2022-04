REID METSA | Esimesel linnurahureidil jäi raiega vahele vaid kobras

Sõidame koos keskkonnaameti töötajatega Viljandist Holstre poole Loodi loodusparki. Koha leiame kaardirakendusest, aga tunneme ära tee äärde ladustatud hakkematerjali ning üsna värskete rasketehnika jälgede järgi.

„Siin on see raie ikka enne linnurahu tehtud, nott on otsast juba veidi lõhki kuivanud,” nendib keskkonnaameti Viljandimaa büroo juhataja Leana Lemming. Sellest infost inspektoritele piisab, aga ajakirjanik nõuab siiski autost välja. Kahetsema seda ei pea, näeme värskel teel metskitse, kähriku, ilvese ja sookure jälgi.

Eluslooduse valdkonna nõunik Agu Leivits tuvastab laulu järgi terve hulga linde, nagu musträstas, laulurästas, punarind, metsvint, pruunselg-põõsalind, väike-põõsalind, võsaraat, ronk. Ta lisab nähtud liigid kohe vastava äpi kaudu eElurikkuse andmebaasi. GPS otsib kohta vaevaliselt, kõneldakse, et seoses sõjaga Ukrainas võib satelliitside häiritud olla.