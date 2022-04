Audiitorid peavad toetusi metsa istutamiseks ja Natura piirangute hüvitamiseks keskkonnavaenulikuks tegevuseks

Sajandivahetuse paiku uuendati aastas ligikaudu 1000 hektarit erametsa, praegu 8000 hektarit. Samas on raiemaht suurusjärgus samaks jäänud. Erametsaliit on veendunud, et heaga saab rohkem kui jõu ja sunniga - metsaomanikke motiveerides saame terved ja tugevad tulevikumetsad.

FOTO: Meisi Volt