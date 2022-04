KASULIKUD NIPID | Kuidas kaktused õitsema saada?

FOTO: Said Urtabajev

Sellel kääbuskaktusel on käesoleval kevadel lausa 8 õit tulemas.

Õitsemise soodustamiseks peaksid kaktused talvel saama jahedas ruumis, kus on ligikaudu 10 kraadi sooja puhata. Sellel ajal kaktusi ei väetata ega kasteta, oluline on ka, et temperatuur ei lange alla nulli.