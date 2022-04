FOTOD | Erakordne Toomas Paul sai portreebüsti

„Samas on see aga erakordne, sest Eestis ei ole palju vaimulikke, kes oleks nii laia haardega ja nii paljusid inimesi mõjutanud, nagu on seda Toomas Paul,” rääkis Tammsalu. Ta tõi esile, et Toomas Paul on vaimulikuna töötanud üle 60 aasta ja seda ka kiriku jaoks rängal nõukogude ajal. Oma vaimulikuteel on ta 36 aastat teeninud Tallinna Jaani kogudust.

Portreebüsti autor skulptor Mati Karmin on varem öelnud, et ta on Toomas Pauli imetlenud juba aastakümneid ning peab teda üheks Eesti targimaks meheks ja filosoofiks. „Skulptuur on minu imetlusest ja austusest Toomas Pauli isiku vastu,” märkis Karmin.

Skulptuuriidee tekkis Karminil ligikaudu 10 aastat tagasi. „Eks ma proovisin algul üht- ja teistpidi, aga siis jätsin aastateks seisma, sest tundsin, et ei suuda tema olemust avada. Vast kolm aastat tagasi võtsin uuesti käsile ning seekord tundus, et õnnestub,” rääkis Karmin. Oma sõnul tahtis ta portreesse panna vaimsust ja jõudu — vaimujõudu. „Ja muidugi ka puhtust — sellest see valge marmor, mis on klassikaliselt püha materjal olnud skulptoritele läbi aastatuhandete,” lisas skulptor.

Jaan Tammsalu ütles, et kui idee skulptuurist temani jõudis, oli küsimus, kus seda kirikus eksponeerida. Arutelu all oli kiriku galerii, kuid siis tuli mõte panna see kantsli kõrvale „See on koht, kus Toomas Paul on sadu kordi üles ja alla liikunud ning kogudust õpetanud,” kirjeldas Tammsalu.

Skulptuur pandi oma kohale Jaani kirikus teisipäeval. Kui Tammsalu kuulis, kui rasked on marmorist ja pronksist skulptuur ning graniitpostament, palus ta selle paikapanemisele appi vaid väga tugevad mehed.

Jõuga tulid appi Mart Seim, Alar Seim ja Asko Karu ning Priit Priks ja koguduse juhatusest Peeter Raudsepp. Tammsalu sõnul tõi Heiki Neeme kohale mehhanismi, mis tegi kõige raskema tõste meestele ohutumaks ja kergemaks. „See kõik läks uskumatult mängleva kergusega, kuigi kokku oli vaja tõsta ligi 450 kilogrammi,” lisas Tammsalu.