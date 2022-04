Euroopa Komisjon leidis enda 2020. aasta alguses tehtud otsuses, et Eesti riik on andnud aktsiaseltsile Tartu Agro ebaseaduslikku riigiabi liialt soodsa rendihinna näol ja see riigiabi tuleb ettevõttelt tagasi nõuda. Otsus puudutas Eesti Vabariigi ja Tartu Agro vahel 2000. aastal sõlmitud rendilepingut enam kui 3000 hektari põllumajandusmaa rendile andmiseks.

Seoses komisjoni otsusega tellis Eesti advokaadibüroolt Derling Primus (nüüdne Walless) õigusarvamuse ning otsustas jätta komisjoni otsuse vaidlustamata. Maaeluministeerium esitas AS Tartu Agrole riigiabi tagasinõude ning ettevõte maksis vastavad summad ka riigile tagasi.