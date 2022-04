Ülimenuka Ukraina sõdurit ja Vene sõjalaeva kujutava margi võib soetada 100 dollariga

“See laev oli suurim, mis neil oli… Ja me hävitasime selle!” ütles 22-aastane Juri Kolesan, kes ootas 2,5 tundi, et saada endale 30st margist koosnev komplekt.

“Tahtsime trükkida rohkem, kuid Kiievis toimunud pommiplahvatus mõjutas tehase tööd ja me ei jõudnud soovitud kogust valmis,” ütles Ukraina postiteenistuse ametnik Igor Smeljanski.

Praegusel hetkel on margid üle maailma saadaval internetikeskkonnas e-bay. Markide hinnad on erinevad, kollektsionääridele mõeldud komplekte müüakse juba kuni 2000 dollariga. Kõige odavam paistis olevat üksikmark, mille hind algab keskmiselt 50st dollarist, kuid levinud hind on 100 dollarit margi eest.