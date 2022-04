Võiks ju öelda, et vabakutselise ajakirjaniku ja õpetajana leiba teeninud ning vabal ajal Norra üht parimat krimiraamatute blogi pidanud Tangen (52) on multitalent. Mees ise on öelnud, et polegi veel täiskasvanuks saanud ja alles otsib kohta elus. Või õigemini otsis, sest tegelikult on ta nüüd tunnustatud krimkade kirjutaja.

Ühel päeval, kui Tangen taas rööprähklemisega tegeles, hakkas ta mõtlema, et miks arvustada teiste teoseid, kui võiks hoopis ise üht-teist paberile panna. Nagu hea raamatu puhul ikka, tuleb esmalt leida väärt süžee, luua tegelased ning need elama panna. Tangen nii tegigi, ja sündis krimiromaan „Maestro”.