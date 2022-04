Heiki Hepner: trahviga hirmutamine oli vaid ettekääne Natura elupaikades metsamajandamise peatamiseks

Avalikkusele on raiete peatamise aluseks toodud Euroopa Komisjoni rikkumismenetlus, mis võib Eesti jaoks kaasa tuua ülisuure trahvi maksmise kohustuse. Just nii presenteeris keskkonnaamet on oma 9. veebruari pressiteates Natura aladel metsamajandamise peatamist.

Kirjas Eesti Erametsaliidule on keskkonnaamet aga selgitanud, et range kaitse alla võtmise ettepanek on koostatud metsaelupaikade seisundi tõttu ning rikkumismenetlus on üksnes asjaolu, millega tuleb arvestada. Ehk sõnaselgelt sedastatakse, et avalikkusele esitatud algne info raiete peatamise põhjuse kohta on olnud ebatäpne ja soov on olnud avalikkust suure trahvisummaga hirmutada.

Tänavu 22. veebruaril esitasid üheksa riigikogu liiget kolmest fraktsioonist arupärimise Natura 2000 piirangualadel metsamajandamise peatamise küsimuses ja 11. aprillil jõudis see riigikogu suurde saali arutamisele.

Maade müügil riigile pakutakse erametsaomanikule riigilt umbes 50protsendist turuhinda ning keeldutakse kangekaelselt rakendamast metsaomanikule soodsamat lahendust, kuigi põhiseadus seda kohustab. Hiljuti tegi üks metsaomanik õiguskantsler Ülle Madisele sellekohase pöördumise. Õiguskantsler vastas avaldajale, keskkonnaministrile ja keskkonnaameti peadirektorile järgmist: