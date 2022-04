Psühholoog Andero Uusberg: võimalik, et ropendamine aitab inimesel rohkem taluda

Psühholoog Andero Uusberg ütleb, et nali aitab kontrollida emotsioone ja roppus võib olla rohi isegi füüsilise valu vastu.

Kas roppus võib olla kunstivorm?

Kunst kipub vahel ropp olema, aga pelgalt roppusest tervet eraldi vormi kokku vist ikka ei saa. Aga ma tegelikult ei tea, see pole minu valdkond.

Seoses sõjaga Ukrainas on kasvanud sõjateemaliste naljade hulk. Anekdoodid, meemid… Kas on teemasid, mis võiksid olla tabuteemad, aga pole?

Iga üksiku inimese jaoks on see piir selge — mõni nali on naljaks, teine enam pole. Probleem on muidugi selles, et need piirid on erinevatel inimestel natuke erinevas kohas.



Tabuks kujuneb vahest see, mis on pea kõigile üle piiri. Seda kuidagi ülalt alla dikteerida pole mu meelest vaja, kogukond loksutab selle ise paika.



Milline on nalja osa inimese ja ühiskonna intelligentsuse kujunemisel?

Kui intelligentsuse osaks pidada ka võimet oma tunnetega toime tulla, siis nali on vana ja toimiv viis oma emotsiooni reguleerida — valus või hirmus või vastik olukord enda jaoks ümber mõtestada.