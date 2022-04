Euroopa metsaomanikud: Venemaalt pärit fossiilkütustest loobumiseks on aeg teha oluline muudatus

Ando Eelmaa (Eesti Erametsaliit, keskel), Arnis Muižnieks (Läti Metsaomanike Liit, vasakul) ja Algis Gaižutis (Leedu Metsa- ja Maaomanike Liit) valisid allkirjade andmiseks koha palmi all, sest ka kirjas seisab – üks lahendus ei sobi igale poole Euroopas, me ei saa eeldada, et kui mõnel pool palm kasvab, siis ta peaks igal pool kasvama.

FOTO: Fred Sprenk