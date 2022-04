FOTOD | Maamessil teeb ilma Põlva mehe isetehtud tandoorahi

„Arvan, et see on messil üks uudsemaid ja ainulaadsemaid asju,“ räägib Liiv, kes on Maamessil esimest korda ning pidanud aina uuesti ja uuesti rääkima ja küsimustele vastama, mis asi too tandoorahi ikka on.

Selgub, et kuigi tema ahi on messialal lähestikku igasugu grillidega, mida leiab rikkalikus valikus, on tandoorahi siiski midagi enamat kui grill. Kuigi jah, ka grillida saab selles väga edukalt. Aga süles teda juba ei tassi, Seepärast, et kaalub 240 kilo. Väliselt meenutab ta suurt potti.

„Aasias, eriti Indias on nad ammustest aegadest hästi populaarsed, sealt olen ka natuke inspiratsiooni saanud, aga muidu on nad mul endal välja mõeldud ja saadud ka kaubamärk Kuum Karu,“ selgitab Liiv.