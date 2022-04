Päidre puukooli omanik Maamessil: kõige minevam kaup on murelid ja sammasõunapuud

Aga sellegipoolest on tal aiapidajatele palju kraami kaasas ja ostuhuvi neil suur.

„Praegu on õige aeg istutamiseks, tänavu on see tavalisest küll mõneti hiljemaks jäänud, mõnel aastal on see juba märtsi lõpus lahti läinud,“ ütleb ta, vihjates hilisevõitu kevadele.

Päidre puukool on olnud ikka iga-aastane Maamessil osaleja. Viimati jäi küll paar aastat vahele, mess jäi ära. Siis inimesed esitasid oma tellimused ja neile veeti kaup koju laiali. Puukoolil olid oma veoringid mööda maakondasid. Tänavu saab lihtsamalt. Nad on end kõigile suurematele laatadele kirja pannud.

„Maamess on meil esimene suurem väljasolek sel kevadel. Võib öelda, et hooaeg on alanud. Nüüd siis kuni Jäneda lillepäevadeni, mai lõpuni vaba nädalavahetust pole, nädala sees aga istutame, pakime ja teeme koormaid nädalavahetuseks valmis,“ märgib puukooli omanik.

Kuna puukool on üsna väike, siis kasvatavad nad vaid selliseid sorte, mis sobivad meie kliimasse. Kõige minevam kaup praegu on murelid ja sammasõunapuud, nüüd läks ka maasikataimede müük lahti, kuna ilmad läksid soojaks, annab Nassar teada.

Kuigi kütuse ja muu tegevuse hinnad ja kulud on viimastel kuudel jõudsalt tõusnud, siis vaatamata sellele müüvad nad oma kaupa vana hinnaga. Nassari sõnul pole nad sentigi hinda tõstnud, on nelja-viie aasta tagused hinnad. Kerge see pole muidugi olnud.

„Tava-aastate praktika on näidanud, et mis kaasa võetud, sellest poole suudad maha müüa. Tagasiminek on alati lihtsam, eriti peale Türi laata,“ naerab ta.