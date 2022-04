Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et karulauk on kolmanda kategooria kaitsealune liik ning seega tuleb lehtede korjamisel silmas pidada, et kasvukoht kannatada ei saaks.

Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit märkis, et kui on tahtmist karulauku suuremates kogustes tarvitada või isegi müüa, siis tuleb seda ise kasvatada, sest loodusest korjatud karulaugu müümine on keelatud.