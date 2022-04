Kõikide sortimentide hinnad on püstitanud absoluutsed rekordid. Kui kaua sellised erakordselt kõrged hinnad püsivad, on keeruline ütelda, kuid praegu võiksid küll kõik metsaomanikud mõelda oma metsades vajalike (harvendus)raiete peale.

Okaspuupalkide hinnad olid enne aprilli erakordselt kõrged, kuid vaatamata sellele jätkasid nad kallinemist.

Lehtpuude jämesortimentide hinnakasv on selgelt suurem võrreldes okaspuupalkidega.

Kui seni ei olnud männi- ja kuusepaberipuidu hind ainsana sel aastal absoluutsete hinnarekorditeni küündinud, siis nüüd aprillis said ka need löödud.