METSAKOOL | Kui palju meie metsast läheb kütteks?

Nüansse, mis arvepidamist kütteks mineva puidu kohta keeruliseks teevad, on veelgi.

• Igasugusel puidu mõõtmisel on üsna suured lubatud veaportsendid. Toorpuidu veaks on eksperdid hinnanud ±10%.

Muidugi oleks hea, kui saaksime suurema osa puitu kallimateks ja püsivamateks toodeteks teha. Kuid praegu, mil üle ilma rulluvad mitmed kriisid korraga, on igatahes kindel tunne, kui korter on ühendatud hakkpuiduga köetava koostootmisjaamaga, keldris suriseb pelletikatel või toas on korralik ahi. Puud meil otsa ei saa, sest neid kasvab kogu aeg juurde. Kuigi küttepuidu hind tõuseb koos muu energiaga, on see ikkagi odavaim küttematerjal ja alati ka odavam kui tarbepuu, mida kindlasti ahju ei aeta.